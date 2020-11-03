İzmir Tabip Odası: 31 sağlık kurumu hasarlı

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz, planlama, kentleşme, yapılaşma ve denetim konularında ranta dayalı politikalar ve bilim ve mühendisliğe aykırı uygulamalar nedeniyle, başka topraklarda yaşandığında ‘doğa olayı’ sınırları içinde kalacak durumların ağır kayıplar yaşattığı bir ‘afet ülkesi’ne dönüşmüştür. Deprem sonrası tsunami meydana gelmiş ve ciddi maddi hasarlar oluşmuştur. Sığacık’ta taşkın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmiştir. Bayraklı’da 19 bina kısmen ya da tamamen yıkılmıştır, 124 ağır hasarlı 119 orta hasarlı 730 hafif hasarlı bina vardır. Bayraklı, çoğu bina yaşı 25-30 yılın üzerinde olan yüksek katlı apartmanlardan oluşan bir kentsel yerleşim alanıdır. Bölgenin iş merkezlerine, hastanelere ve İzmir Adliyesi’ne yakın olması nedeniyle, genellikle çalışan orta yaş nüfus ikamet etmektedir”

Bayraklı, Bornova, Buca ve Kültürpark’ta toplam 23 çadır alanının kurulduğunu ifade eden Çamlı, buralarda düzenli bir sağlık hizmeti verilmediğine dikkat çekerek, “Çadır kente alınanlar henüz kayıt altında değildir. Çadır halkının envanterinin ve riskli grupların belirlenmesi ve en kısa zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunun başlaması yaşamsal önem taşımaktadır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2.Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise “Ne yazık ki her seferinde depremlerden sonra bir ders çıkarmamız gerekiyor ama çıkaramıyoruz. Burada merkezi ve yerel iktidarlara sorumluluk düşmektedir. Sorumluların bir an önce ortaya çıkarılması gerekmektedir. Belediyelerin, Odaların ve sivil toplum kuruluşların bir araya gelerek bu süreçteki yaraları daha hızlı sarmalı ve bir daha oluşmaması için ortak bir çalışma yapılmalıdır. Zaten olağanüstü bir pandemi süreci yaşarken deprem bu süreci daha da zorlaştırdı” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu ise, “Sağlık tek başına teknik bir mesele değildir. Covid pandemisi sayılarının arttığı bu dönemde hızlı bir şekilde kalıcı barınma sağlanmalıdır. Hastanelerde ve sağlık kurumlarında çok sorun olmamakla birlikte, güçlendirmelerin biran önce yapılmalıdır. Büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları büyük bir risk alarak çalışmaktadırlar. Depremzede sağlık çalışanları vardır. Bunlar desteklenmeli, diğer illerden sağlık çalışanlarıyla gönüllülük göz önüne alınarak takviye edilmelidir” dedi.

31 SAĞLIK KURUMU HASARLI

Raporda, depremden dolayı hasarlı olan sağlık kurumları olduğuna dikkat çekildi:

BİRİNCİ AŞAMA SAĞLIK MERKEZLERİ: Bayraklı 4, 21, 22, 24 ve 26 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile Bayraklı Verem Savaş Dispanseri Bayraklı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hasarlı olduğunu bildiren Tabip Odası, Buca 13, 20, 25, 41 ve Konak 5, 11, 21, 26, 28 No’lu ASM ile Güzelbahçe Yelki ASM, Karabağlar 21 No’lu ASM, Karşıyaka 6 No’lu Alaybey ASM ve Karşıyaka 12 No’lu Nergiz ASM’nin hasarlı olduğunu bildirdi.

DİŞ HASTANESİ: 2 binanın birbirinden ayrıldığı, yetkililer tarafından önce çalışılamaz şeklinde bir görüş bildirildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ağır hasar olmadığı yönünde görüş bildirildiği öğrenilmiştir. İleri incelemeler planlandığı belirtilmiştir.

BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ: 2008-2009 yılları arasında örnek alınarak yapılan çalışmalarda ikinci derece hasarlı çalışamaz raporu verildiği ancak bu tarihten beri hizmet vermekte olduğu öğrenilmiştir. Son depremde -ikinci kat çamaşırhane ve benzeri bölümlerdeki kolon ve kirişlerde patlamalar oluştuğu bu nedenle bina ağır hasarlı olarak boşaltıldığı, 1 Kasım 2020’de Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca tarafından ziyaret edilerek yıkım kararı verildiği öğrenilmiştir.

Sağlık çalışanları Buca Kadın Doğum Hastanesinde görevlendirilmiştir. Covid 19 olguları Türkan Özilhan Bornova Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Hastane bahçesine Acil Servis için çadır kurulmuştur.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ: İlk gün 3.-6. katlar arası hastaların boşaltıldığı, bazı çatlakların ve ufak tefek çökmelerin olduğu öğrenilmiştir. Gerek üniversitenin içinden gerekse dışından yapılan denetimlerden sonra ciddi bir hasar olmadığına karar verildiği belirtilmiştir. Hastaların çoğu boşalttıkları odalarına geri gönderilmiştir.

KÇÜ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ: Bina değerlendirmesinin yapılmıştır. Kolonlar sağlam, bir iki sıva çatlağı var.

TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ: E-blokta birçok çatlak olduğu, değerlendirme için ekiplerin geldiği çalışılabilir dedikleri öğrenilmiştir.