İzmir Tabip Odası'nın Onur plaketlerinde yaptığı değişiklik tepki çekti: Şiddetle kınıyoruz

İzmir Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yıllardır verilen Onur Ödüllerinden Atatürk resminin kaldırılması tepki çekti.

Bu yıl Onur Ödüllerinden birini alan Dr.Suat Kaptaner, Atatürk resminin kaldırılmasıyla ilgili tepkisini sosyal medyadan dile getirdi:

"İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Funda Obuz’un konuyla ilgili “Atatürk resmini bu plaketlere koymak Atatürk sömürüsü “ dediğini dile getiren Dr.Suat Kaptaner şunları ifade etti: Çanakkale’de zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiği saygı ve minnetle anıyoruz. 14 Mart Onur Plaketlerimizden yıllardır var olan Atatürk resmini kaldıran İzmir Tabip Odasını saygısız tutumlarını şiddetle kınıyoruz..."