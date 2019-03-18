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İzmir Tabip Odası'nın Onur plaketlerinde yaptığı değişiklik tepki çekti: Şiddetle kınıyoruz
İzmir Tabip Odasının 14 Mart Tıp Bayramında her yıl verdiği plakette Atatürk resminin kaldırılmasına tepki geldi.
İzmir Tabip Odası'nın Onur plaketlerinde yaptığı değişiklik tepki çekti: Şiddetle kınıyoruz
18 Mart 2019 -
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İzmir Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yıllardır verilen Onur Ödüllerinden Atatürk resminin kaldırılması tepki çekti.

Bu yıl Onur Ödüllerinden birini alan Dr.Suat Kaptaner, Atatürk resminin kaldırılmasıyla ilgili tepkisini sosyal medyadan dile getirdi:

"İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Funda Obuz’un  konuyla ilgili  “Atatürk resmini bu plaketlere koymak Atatürk sömürüsü “ dediğini dile getiren Dr.Suat Kaptaner şunları ifade etti: Çanakkale’de zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmetçiği saygı ve minnetle anıyoruz. 14 Mart Onur Plaketlerimizden yıllardır var olan Atatürk resmini kaldıran İzmir Tabip Odasını saygısız tutumlarını şiddetle kınıyoruz..."

Anahtar Kelimeler:

izmir tabip odasi onur odulleri ataturk drsuat kaptaner

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People
1
1) Erol Akgün (Doktor)
18.03.2019 16:49:36
İzmir Tabip Odası’nın plaketlerden Atatürk resmini kaldırması kararı çok üzücü. Umarım yanlıştan dönerler.
People
5
2) CEYHUN BALCI (TIP DOKTORU)
18.03.2019 14:47:53
Türk Tabipleri Birliği'ne yıllardır, İzmir Tabip Odası'na son dönemde egemen olan anlayışı yakından tanıyan bizler için yaşanan şaşırtıcı değildir. Bir parçası olduğu toplumdan kopmuş bir kurumun saygınlığının aşınması, kazanım sağlama yeteneğinin neredeyse yok olması doğal bir durumdur.
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