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İzmir Valisi'nden Covid-19 açıklaması: Bir ay öncesine göre kötü durumdayız
İş yerlerindeki corona virüs önlemlerini denetleyen İzmir Valisi Köşger, vaka sayısının ülke genelinde artış trendinde olduğunu hatırlattı ve "Bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar, istatistikler daha kötüye gidiyor dedi.
İzmir Valisi'nden Covid-19 açıklaması: Bir ay öncesine göre kötü durumdayız
11 Ağustos 2020 13:31 - NTV
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, corona virüs vakalarıyla ilgili "Durum 1 ay öncesine göre kötü" dedi.

Vali  Köşger, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile beraber Konak ilçesine bağlı Karataş semtindeki esnafı gezerek, corona virüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Esnafa kuralları hatırlatan ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar dışında alınan özel önlemleri soran Vali Köşger, bundan sonra denetimlerin daha da sıklaşacağını belirterek, tedbirlerden taviz verilmemesini istedi. Esnafa işlerin ne durumda olduğunu ve problemlerinin olup olmadığını soran Köşger, bir iş yerinden de tulum peyniri aldı.

MASKE VE MESAFE HATIRLATMASI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, corona virüse karşı henüz aşı geliştirilemediğini hatırlatıp, şunları kaydetti:

"Bunu önlemenin tek yolu, 3-4 kurala riayet etmektir. Bunlar; maske, mesafe, hijyen kuralları, bir işletmenin kapasitesi üzerinde kimseyi almaması ve takdim ettikleri ürünleri hijyen kuralları içinde sunmasıdır.

VAKALAR ARTIŞ TRENDİNDE

Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir'de de bir artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte 1 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Rakamlar, istatistikler daha kötüye gidiyor. Bu aşamada durumu sıkı kontrol etmez ve kurallara uymazsak tekrar yaygınlaşma riski ortaya çıkabilir ve daha ağır yaptırımlar gerekebilir.

"NORMALLEŞME ÇOK HIZLI OLDU"

Bu denetimleri yapmamız lazım ki farkındalık oluşsun. Vatandaşlarımızın da bu kurallara riayet etmesi gerekir. Çok hızlı normalize olmaya başladı her şey. Halbuki yeni normal, diye bir şey söylendi ve buna uymamız lazım. Evet, hayatımızı devam ettireceğiz, gündelik hayatımızı yaşayacağız, ekonomi çalışacak, çarklar dönecek, insanlar işine gücüne gidecek hatta insanlar plajına, sporuna da gidecek ancak bunları yeni normaldeki kurallara riayet ederek yapacaklar" dedi.
 

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