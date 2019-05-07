İzmir'de 24 saatte 401 kişiye osteoporoz taraması yapıldı

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, biyoteknoloji şirketi Amgen'in katkılarıyla osteoporoz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 ülkede "Kemikleri değil, rekorları kırın" sloganıyla sağlık taraması yapıldı.

Taramaya İzmir'de de Forum Bornova'da düzenlenen programla katılım sağlandı.

Kemikleri zayıflatan ve kırılma ihtimalini artıran tıbbi bir sorun olan osteoporoz riskini belirlemek amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde İzmir'de 401 kişiye tarama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, osteoporozun kişinin yaşam kalitesinde önemli bir düşüşe sebep olabileceğini vurguladı.

Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz risk faktörlerinin olup olmadığının belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Kirazlı, "65 yaş ve üstü tüm kadınlarda, 70 yaş ve üstü tüm erkeklerde hiçbir risk faktörü olmayıp, sağlıklı olsalar da kemik taraması yapılması gerekir. Bir kez kırık geçirildiyse ikincil kırığın oluşmaması için önlem alınması çok önemli. Menopoz sonrası osteoporoz tedavi edilebilir ve kırıklar önlenebilir. Tedaviye bağlı kalma ve uygun tedavi sayesinde kadınların kemik sağlığı iyileştirilebilir ve yaşam tarzlarını korumaları sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Amgen Kıtalararası Bölgesi Medikal Başkan Yardımcısı Sebastian Sorsaburu Amgen'in bilim temelli bir şirket olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Osteoporoz taramalarının sayısını onaylamak için Guinness Dünya Rekorları kuruluşunu sürece dahil etmek bizim için önemliydi. Resmi bir Guinness Dünya Rekoru kırmış olmak heyecan verici olmasının yanında özellikle menopoz dönemi sonrası kadınlar arasında osteoporoz ile ilişkili ciddi kemik kırılma riski konusunda farkındalık yarattığımızı bilmek daha da değerli."

Açıklamada, Amgen'in, Guinness Dünya Rekorları işbirliği ile Türkiye, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Mısır, Kuveyt, Lübnan, Meksika, Suudi Arabistan ve Güney Afrika ülkelerinde yerel sağlık ortaklarıyla birlikte aynı anda gerçekleştirdiği taramalara dünya genelinde 3 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Etkinliklerde, resmi rekorlar konusunda küresel otorite olan Guinness Dünya Rekorları'ndan resmi hakemlerin hazır bulunduğu da bildirildi.