İzmir'de 466 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı

Korona virüs salgını ile tüm yurtta mücadele sürerken, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları da virüs tehlikesiyle baş başa kalabiliyor. İzmir Tabip Odası, İzmir'de yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı. Odadan yapılan açıklamaya göre 147'si hekim olmak üzere 466 kişi korona virüse yakalandı. Geçtiğimiz hafta 447 olan enfekte sağlık çalışanı bu hafta da 19 kişi arttı.

İzmir'de Tabip Odası tarafından yayımlanan COVID-19 tanılı sağlık çalışanları raporunda 147 hekim, 2 diş hekimi, 146 hemşire-ebe-sağlık memuru, 85 personel, 16 tıbbi sekreter, 24 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendisin enfekte olarak virüse yakalandığı açıklandı.