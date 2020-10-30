İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Zarar gören iki hastane tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İstanbul'dan İzmir'e arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderiliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremdeki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla İzmir'e ekip ve ekipman gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan İzmir'e; İl AFAD'dan 2 araç, 7 arama kurtarma personeli, 2 köpek, 2 araç, 70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğünden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı. Geçmiş olsun." ifadelerini kurtardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener: Depremin büyüklüğü 6.9. Şu ana kadar 21 deprem kaydettik. Yaklaşık 6 civarında artçılar bekleyebiliriz

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi depremde hasar gördü. Kolonları patlayan her iki hastane de tahliye edildi.

Diğer taraftan depremden dolayı sağlık kurumları ve sağlık çalışanları alarma geçti. Özellikle ambulansların yoğun trafikten dolayı hastaneye yaralı ulaştırmakta zorluk çektiği gözleniyor.

Ege Üniversitesi

Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur.

YÜKSEKTEN ATLAMA SONUCU YARALANANLAR OLDU



İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğün6deki deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanelere tedaviye alındığı bildirildi.

AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor

ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan tarama çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 16,54 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine uzaklığının 17,26 kilometre olduğu belirtilerek, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Sosyal medya paylaşamları şöyle oldu:

@Egoinmen

#deprem Ege Üniversitesi hastanesinde yakalandım koca hastane binası sağa sola doğru gitti geldi Allahım sen bizi koru.

Önder İnce

Deprem olmuş binalar yıkılmış ambulanslar hastaneye gelemiyorlar karaktersiz şoförler yüzünden. Su anda hastane yolları sadece ambulanslara açık olmalıydı.

Sena Nur AKKAYA

İzmirdeki deprem burda hissedildi bütün hastane dışarıda biz Ortopedi Polikliniği hala hasta bakıyoruz