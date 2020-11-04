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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını açıkladı.
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
04 Kasım 2020 11:03 -
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AFAD Başkanı Güllüoğlu, açıklamayı Twitter'dan yaptı. Güllüoğlu, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz. En kalbi şükranlarımızla. Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre 30 Ekim'de saat 14.51'de merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'de 114 kişi yaşamını yitirdi. 

107 kişi enkazlardan kurtarıldı. 1035 kişi yaralandı. 137 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Çöken 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. 

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