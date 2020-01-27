İzmir'de bir hastaya Corona virüs tetkiki

İZMİR- Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan ve 80 kişnin ölümüne neden olan corona virüs nedeniyle İzmir'de bir hastaya tetkik yapıldığı öğrenildi.

Çin seyahatinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen hasatanın, 'coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlandı. Olayla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"27.01.2020 tarihinde önce özel hastaneye, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne öksürük ve ateş yakınmasıyla başvuran bir hasta, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önlem amacıyla tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınmıştır. Hastanın 10 gün önce Çin’e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden n-CoV hastalığı yönünden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Hastanın hastalığın görüldüğü Wuhan kentine 600 km uzaklıktaki bir şehirde bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edilmiştir. Hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmemiş, solunum sıkıntısı bulgusuna rastlanmamıştır. Tanı için gerekli numuneler alınarak Referans Laboratuvarına gönderilmiştir."

İl Sağlık Müdürü Öztop'tan açıklama

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, "Aslında genel durumu gayet iyi, hafif ateşli. Fakat hasta 9 Ocak'ta Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş. 15 Ocak'ta geri döndüğü için biz de tedbirli davrandık. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında. Genel durumu iyi. Ateşi yok hastamızın. Gittiği ülkede bildiğimiz kadarıyla herhangi bir virüs şüphesi yok. Ama biz tedbir amacıyla hastamızı aldık. 'Coronavirüs' enfeksiyonu yüksek ateşle pnömoni (zatürre) gibi ağır solunum yetmezliği, kas ağrıları gibi sıkıntılı seyreden bir gribal enfeksiyon. Ama bizim hastamızda bu tarz bulgular yok. Biz genel olarak hastamızda bu tarz enfeksiyonu düşünmüyoruz. Şu anda doktorlarımız da bu enfeksiyonu düşünmüyor. Bununla ilgili tetkiklerini referans laboratuvara gönderdik, çalışılıyor. Ama belli bir sürece ihtiyaç var tam sonucu netleştirmek için. Klinik olarak hastamızın durumu iyi. Hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" diye konuştu.

Eşi de gözlem için hastanede tutuluyor

Hastaneye 2 Çinli hastanın getirildiği yönündeki iddialarla ilgili de Öztop, "Burada 2 hasta bulunmuyor. Bizim hastamız tek ve evli. Biz eşini de gözlem amacıyla hastaneye aldık. 24 saat içerisinde tetkikler netleşir, biz de daha net bilgi veririz. Kimsenin panik yapmasına gerek yok. Hasta zaten izole bir odada. Bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyoruz. İlimizde de henüz bu virüse rastlanmadı. Genel olarak enfeksiyonlar mevsim normalleri ile beraber yüksek seyrediyor. Genel olarak toplu yerlerden uzak durulmasını öneriyoruz. Ama hastanelerimizde şuanda bir risk yok. Hastamız özel bir odada gözlem altında. Bir risk taşımıyor şu an. Hastanede karantina uygulaması yok" dedi.