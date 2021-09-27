İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı koronavirüse yenildi

Dr. Ali Sayan
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, korona virüs nedeniyle yaşama veda etti.
62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türk Tabipleri Birliği sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında "İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali SAYAN'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.