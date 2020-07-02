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İzmir'de doğum uzmanı doktor 6. kattan atlayarak intihar etti
İzmir'de özel bir hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Doktor Ş. A, oturduğu evin 6. katındaki balkondan atlayarak intihar etti.
İzmir'de doğum uzmanı doktor 6. kattan atlayarak intihar etti
02 Temmuz 2020 13:35 - Habertürk
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Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesinde 116 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay önce eşinden boşanan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Dr. Ş. A, 6. kattaki evinin balkonundan kendini aşağıya bıraktı. Ş. A'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş. A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz doktorun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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