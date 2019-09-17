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İzmir'de doktor ihmalinden ölüm iddiası: 'Otopsi istediğimde hasta gizliliği dediler'
İzmir'de yaşayan Murat Çetinkaya, annesinin bir özel hastanede yapılan ameliyatın ardından vefat etmesiyle ilgili, operasyonu yapan doktor ve hastane yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu
İzmir'de doktor ihmalinden ölüm iddiası: 'Otopsi istediğimde hasta gizliliği dediler'
17 Eylül 2019 - AA
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Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yaşında ve 2 çocuk sahibi annesi Fatma Kurşun'un bir ay önce karın ağrısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvurduğunu, ileri tetkiklerin yapılması için İzmir'deki bir hastaneye başvurmasının istendiğini söyledi.

Yakınlarının önerisiyle iki hafta önce Çiğli ilçesindeki bir özel hastaneye gittiklerini belirten Çetinkaya, "Anneme biyopsi yapıldı. Daha sonra bize, biyopsi sonucuna göre annemin rahim ağzı kanseri olduğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Annem ameliyat oldu. Doktoru, ameliyatın ardından annemin tanı konulduğu gibi kanser olmadığını, müdahalede bulundukları bölgede intihaplanma, doku apsesi gibi bir durum tespit edip temizlediklerini söyledi." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, 4 saat süren ameliyatın ardından annesinin odaya getirildiğini, ağrılarının dinmemesi üzerine yoğun bakıma alındığını dile getirerek, "Yoğun bakıma girdiğinde annem çok kötüydü. Üç gün sonra küçük bir operasyon daha olacağını, kasık üstünde ölü dokuların temizlenmesi için olduğunu söylediler. Annem o ameliyattan çıktıktan kısa süre sonra vefat etti." diye konuştu.

 "Otopsi sonucu istedim"

Annesinin vefatının doktoru ve hastane yönetimi tarafından kendilerinden saklandığını ileri süren Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Otopsi istediğimi söyleyince bana evrakları vermediler. Hasta gizliliği dediler. Kendi el yazımla hastaneden evrak alamadığıma ilişkin yazı yazdım, savcılığa başvurdum. Savcılıkta durumu anlattım. Otopsi sonucu istedim. Anneme yanlış tedavi uygulandı. Benim düşüncem, hastanenin yaptığı bir ihmal var. Annemin hakkını arayacağım. O geri gelmeyecek ama başkasının canının yanmasını önleyeceğim. Yürüyerek girdiğimiz hastaneden annemin cenazesini aldım. Bu olayı sonuna kadar takip edeceğim."

Ailenin avukatı Yiğit Atıl da ailenin duyduğu makul şüphenin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret ederek, "Umut ediyoruz ki hastamızın ölümünde tıbbi müdahale ve hekim hatası olmasın." dedi. 

Ailenin başvurusu sonrası otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Kurşun'un cenazesi, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki Siteler Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

otopsi murat cetinkaya yigit atil

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