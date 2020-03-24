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İzmir'de eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım
İzmir’de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanaca
İzmir'de eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım
24 Mart 2020 09:31 - İHA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eczacı ve eczane çalışanlarının da bu süreçte fedakârca görev yaptığına dikkat çekerek sağlık çalışanları gibi onların da işlerini kolaylaştırmak için bu kararı aldıklarını söyledi.

İzmir Eczacı Odasından onaylı kartlar gerekiyor

Eczacılar ve eczane çalışanları, İzmir Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. Bugün başlayacak uygulama, ikinci bir talimata kadar devam edecek.

Anahtar Kelimeler:

izmir korona virus covid-19 eczaci odasi

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