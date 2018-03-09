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İzmir'de en fazla normal doğum yaptıran doktorlar ödüllendirildi
İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur: Artık günümüzde sezaryen doğum o kadar çok kanıksandı ki normal doğum yapan garip karşılanıyor
İzmir'de en fazla normal doğum yaptıran doktorlar ödüllendirildi
09 Mart 2018 -
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Sezaryen doğumların azaltılması, normal doğumun teşvik edilmesi için çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelinde en fazla normal doğumu yaptıran doktorlara ödül verdi.

Balçova Termal Otelinde düzenlenen törende, 2015 ve 2016'da normal doğum yaptırma oranı en yüksek 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, devletin temel görevlerinden birinin kişinin yaşam hakkını korumak olduğunu, kişinin yaşam hakkının da doğumla başladığını, bu sebeple kadın doğum uzmanlarının kutsal bir görev yaptığını belirtti.

Normal seyreden hamileliğin cerrahi müdahale ile sonlandırılmasının doğru olmadığını vurgulayan Ayyıldız, "Sezaryenle doğum yapan ya da yaptıranların genelde kültür seviyesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Normal doğumun daha kolay nasıl yapıldığını, bebeğin sağlığını nasıl etkilediğini anlatmalıyız. Sağlıklı bebekler, sağlıklı aileler oluşturur. Sağlıklı aileler, sağlıklı toplumu, sağlıklı toplumlar da sağlıklı devleti oluşturur. Bu yüzden normal doğum en çok devleti ilgilendiriyor." dedi.

- "Sezaryen kanıksandı, normal doğum garip karşılanıyor"

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise sezaryen doğumun tıbbi nedenlerle ya da anne ve bebek hayatının risk altında olduğu durumlarda tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Salnur, normal doğumun Allah'ın bir mucizesi olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Normal giden bir gebelik süreci neden normal sonlandırılmıyor? Bu konuda suç kimin, bunu nasıl çözeriz diye burada toplandık. Sezaryen genelde anne adaylarının yeterince bilgilendirilmediğinden ve ağrı korkusundan tercih ediliyor. Artık günümüzde sezaryen doğum o kadar çok kanıksandı ki normal doğum yapan garip karşılanıyor."

- İzmir'de normal doğum eylem planı başlatıldı

Törende bir sunum yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hakan Bayrakcı da müdürlük olarak kentte normal doğum oranını arttırmak için bir eylem planı uygulamaya koyduklarını, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini pilot olarak seçtiklerini, burada ağrısız doğum ve epidural anestezi uygulamasını başlattıklarını, gebeleri daha yakından takip ettiklerini söyledi.

Ayrıca suda doğum yaptırmak için Ödemiş Devlet Hastanesini pilot seçtiklerine dikkati çeken Bayrakcı, bu hastanede uygulamanın yakında başlayacağını, aynı uygulamanın mayıs ayından itibaren Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde de hayata geçeceğini dile getirdi.

Bayrakcı, gebelerle ebeleri daha yakınlaştıracak "Gebe-ebe el ele" çalışmasını hayata geçirdiklerini aktararak gebelerle ebeleri sadece doğum sırasında değil, doğum öncesi ve sonrasında bir arada tutacaklarını, ebelerin anne adaylarına adeta yaşam koçluğu yapacağını anlattı.

İzmir'de normal doğumu destekleyecek çalışmaların süreceğini vurgulayan Bayrakcı, normal doğum için ebelere ve doğum uzmanlarına hizmet içi eğitimler vereceklerini, ebelik öğrencilerinin normal doğum oranının yüksek olduğu hastanelerde staj yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından en fazla normal doğum yaptıran doktorlara ödül verildi.

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