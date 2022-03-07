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İzmir’de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince 9 güvenlik görevlisini darbetti
İzmir'in Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, canlandırma odasına girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi.
İzmir’de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince 9 güvenlik görevlisini darbetti
07 Mart 2022 09:23 - DHA Tolga TAHÇI
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Olay, dün akşam, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı. K.N.’nin yakınları da bu sırada resüsitasyon odasına girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin resüsitasyon odasına girilmeyeceğini söylemesi üzerine arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi. 'Beyaz kod' verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 5'inin, 1 gece hastanede müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

izmir bakircay universitesi guvenlik gorevlisi cigli egitim ve arastirma hastanesi

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5
1) can dr (druzm)
07.03.2022 11:14:05
güvenlik görevlisi sağlık raporunu hemen herkes alabiliyor...
fizik sağlamlık testi şart... boy-kilo - koşu vsss
aksi taktirde görüldüğü gibi kendilerine faydaları olmuyor.. dayak yemişler
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