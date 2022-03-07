İzmir’de hasta yakınları, canlandırma odasına giremeyince 9 güvenlik görevlisini darbetti

Olay, dün akşam, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen K.N., doktorlar tarafından resüsitasyon (kalp masajı/yeniden canlandırma) odasına alındı. K.N.’nin yakınları da bu sırada resüsitasyon odasına girmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin resüsitasyon odasına girilmeyeceğini söylemesi üzerine arbede çıktı. 3 hasta yakını, 4’ü kadın 9 güvenlik görevlisini darbetti. Görevlilerden birinin burnu, birinin kaburgası kırılırken, biri de kafa travması geçirdi. 'Beyaz kod' verilmesiyle gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen güvenlik görevlilerinden 5'inin, 1 gece hastanede müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.