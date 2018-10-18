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İzmir'de hastanede çıkan kavgada iki görevli yaralandı... İki kişi gözaltında
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çocuğun ziyaretine izin vermeyen güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan kavgada iki görevli yaralandı, iki kişi gözaltına alındı
İzmir'de hastanede çıkan kavgada iki görevli yaralandı... İki kişi gözaltında
18 Ekim 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, hastanede göz tedavisi gören Osman A'yı (80) ziyaret etmek isteyen grupta bulunan 6 yaşındaki çocuğun, sağlığı açısından ziyaretinin uygun olmadığını söyleyen güvenlik görevlileri Özlem K. ve Bedri K. ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlilerine sopayla saldırdı. Kavgada iki görevli yaralandı. 

Boynundan yaralanan Bedri K, 13 yaş altındakilerin hastaneye alınmaması kuralını hasta yakınlarına hatırlattıklarını ancak şiddetle karşılaştıklarını ifade etti. 

Kafa travması geçiren Özlem K. ise hasta yakınlarının kafasına vurduklarını, küfür ve tehdit savurduklarını ileri sürerek saldırganlardan şikayetçi olduğunu kaydetti. 

Bu arada kavga anına ilişkin görüntüler, hastane çalışanlarının kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:

bozyaka egitim ve arastirma hastane guvenlik gorevlisi

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2
1) Mehmet (Dr)
18.10.2018 13:54:49
İki saat sonra tekrar bırakılırlar .Travmayı yaşıyan yaşadığı ile kalır.Örneklerini çokça gördük.Umarım farklı birşey bu sefer yapılır.
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