İzmir'de işyeri hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir Dişhekimleri Odası eski Başkanı Mustafa Oral'ın ardından işyeri hekimliği yapan doktor Muharrem İdiz de hastasından kaptığı öne sürülen koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

“İLK İŞYERİ HEKİMİ KAYBIDIR”

Dr. Muharrem İdiz’in ölümüyle ilgili İzmir Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “İzmir’de aktif olarak bir şirkette işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz arkadaşımızı Covid-19 nedeniyle bugün kaybettik. Bu üzücü kayıp ülkemizde bildiğimiz ilk işyeri hekimi kaybıdır. Başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm sağlık çalışanları global salgın nedeniyle risk altında olup hastalanan ve kaybettiklerimize üzülüyor ancak üzülmek dışında yeni işyeri hekimi kayıplarının olmaması için tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor ve bazı gerçekleri de ifade etmek zorunluluğunu duyuyoruz” denildi.

“BU NE İLK, NE DE SON GÖREV ŞEHİDİMİZ OLACAKTIR”

Eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Günay Aktaş da “İzmir'den ilk görev şehidimiz sınıf arkadaşımız Dr. Muharrem İdiz'i kaybetmiş olmanın derin acısını hissetmekteyim. Durumun vehametini anlamayanlar için söylüyorum. Bu ne ilk, ne de son görev şehidimiz olacaktır. Mekanın cennet olsun iyi niyetli, temiz kalpli, güzel yüzlü kardeşim."

Dr. Muharrem İdiz, daha önce Buca Gediz Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi hekimliği yapmıştı. Adı bir kadın hastasının kendisine yaptığı saldırıyla da gündeme gelen Dr. İdiz'in ölümü sağlık camiasında üzüntü yarattı.