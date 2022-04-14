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İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu
İzmir'de polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen botoks dolgu ürünü ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu
14 Nisan 2022 11:21 - DHA Davut CAN
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki depoda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya 9 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi.

1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:

izmir kacak botoks dolgu operasyon adli islem karsiyaka

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