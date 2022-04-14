İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki depoda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya 9 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi.

1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.