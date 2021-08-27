İzmir'de koronavirüsten hayatını kaybeden dahiliye uzmanı aşı yaptırmamış

İzmir'de özel bir hastanede dahiliye uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Yalınçetin yoğun bakım ünitesine alındı. Doktor Yalınçetin 10 günlük yaşam savaşını kaybederek dün hayatını kaybetti. Dr. Yalınçetin'in ölümü sağlık camiasını ve ailesini yasa boğdu.

İzmir’de görev yapan dahiliye uzmanı koronavirüse yenildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Gaziantep, Tokat ve Uşak'ta görev yapan, son olarak İzmir'de özel bir hastanede çalışan Yalınçetin'in aşı olmadığı iddia edildi. Yakın arkadaşları sosyal medya paylaşımlarına göre Yalınçetin'in maske takmayı dahi reddettiği öne sürdü.

Aşı karşıtlığı bir çeşit intihar

Yalınçetin'in meslektaşı Tülay Bilgin Kavaklı yaptığı paylaşımda, "Son 12 günde vefat bilgilerini girdiğimiz 5 sağlık çalışanından 3'ü iki doz Sinovac sonrası üçüncü doz aşılarını yaptırmamış. 2'si ise aşı karşıtı olduklarından hiç aşı yaptırmamıştı. Biraz evvel de özel bir hastanede hizmet veren doktor arkadaşımız dahiliyeci Harun Alper Yalınçetin covidden vefat etti. O da aşılanmamış gruptaydı. Hatta maske bile takmıyordu. 10 gün yoğun bakımın sonucunda hayatını kaybetti. Allahtan rahmet diliyorum. Huzurla uyusun. Sonuç: Bir çeşit intihar şu salgın döneminde aşı karşıtlığı. Maske takmamak, salgına inanmamak, aşı yaptırmamak bir çeşit intihar" diye yazdı.