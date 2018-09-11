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İzmir'de ölen hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Torbalı'da doğum yapan bir kadın ile Çiğli'de mide balonu ameliyatı olan kişinin ölümleri hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İzmir'de ölen hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
11 Eylül 2018 - AA
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İddiaya göre, mide balonu ameliyatı olmak için yaklaşık 2 ay önce Çiğli'de bulunan özel bir hastaneye başvuran 65 yaşındaki hastanın midesine sedasyon yöntemi ile balon konuldu.

Hasta, operasyonun ardından hastaneden taburcu edilirken, memleketi Uşak'ta yeniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından operasyonun yapıldığı özel hastaneye getirilen hasta, yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini 7 Eylül'de kaybetti. 

Doğum yapan kadın kurtarılamadı

Torbalı Devlet Hastanesi'nde ise 20 gün önce sezaryenle kız çocuğu dünyaya getiren Ayfer Sırma, taburcu olduktan sonra yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sırma, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kadının yakınları, doğum sırasında genç annenin enfeksiyon kaptığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu.

"Gerekli soruşturmalar başlatıldı"

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiğli'deki özel hastane ile Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

Mide balonu ameliyatı için hastaneye yatan hastanın ailesinin şikayetçi olmadığını belirten Salnur, "Bir ölüm olayı meydana geldi, bu olay basına da yansıdı. Vatandaşların aklında obezite ameliyatlarıyla ilgili soru işareti kalmaması için gerekli soruşturmanın yapılması için talimat verdim." dedi.  

Salnur, Torbalı Devlet Hastanesi'nde 38 haftalık doğum yapan bir annenin vefatının ardından da soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Her ölüm özellikle de anne ölümü bizi derinden üzdü. Genç annenin enfeksiyondan öldüğü iddiası da ayrıca bir soruşturma gereğidir." şeklinde konuştu.

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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Bu konuya yorum yazılmamıştır.
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