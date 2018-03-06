İzmir'de Tıp Bayramı hazırlıkları

İZMİR (AA) - 14 Mart Tıp Bayramı Haftası dolasıyla İzmir'de söyleşi, sergi, film gösterimi ve konserler yapılacak.

İzmir Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tıp fakültesi dekanlıkları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki programın tanıtımı, etkinlik koordinatörlüğünü üstlenen İzmir Tabip Odası'nda gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 14 Mart Tıp Haftası'nda "Kanaviçe ile Tıp" sergisi, "Öykülerle Sağlık Üzerine" konulu söyleşi, "Kalp Atımı Dakikada 120" adlı film gösterimi düzenleneceğini belirtti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin 14 Mart Çarşamba sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını kaydeden Akçiçek, sağlık tarihi sergisinin de TCDD Basmane Garı'nda açılacağını söyledi.

Akçiçek, hafta boyunca hastanelerde ve TCDD Basmane Garı Yolcu Bekleme Salonu'nda halk konferansları düzenleneceğini de bildirdi.

Program tanıtımına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Koylu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Özmen de etkinlikler kapsamında "sağlıkta şiddet" konusuna dikkati çekmek ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı tüm sağlık çalışanlarıyla kutlamak istediklerini aktardı.