SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de Tıp Bayramı hazırlıkları
İzmir'de 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında söyleşi, konferans, sergi, film gösterimi ve konserler düzenlenecek
İzmir'de Tıp Bayramı hazırlıkları
06 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İZMİR (AA) - 14 Mart Tıp Bayramı Haftası dolasıyla İzmir'de söyleşi, sergi, film gösterimi ve konserler yapılacak.

İzmir Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi tıp fakültesi dekanlıkları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki programın tanıtımı, etkinlik koordinatörlüğünü üstlenen İzmir Tabip Odası'nda gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 14 Mart Tıp Haftası'nda "Kanaviçe ile Tıp" sergisi, "Öykülerle Sağlık Üzerine" konulu söyleşi, "Kalp Atımı Dakikada 120" adlı film gösterimi düzenleneceğini belirtti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin 14 Mart Çarşamba sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını kaydeden Akçiçek, sağlık tarihi sergisinin de TCDD Basmane Garı'nda açılacağını söyledi.

Akçiçek, hafta boyunca hastanelerde ve TCDD Basmane Garı Yolcu Bekleme Salonu'nda halk konferansları düzenleneceğini de bildirdi.

Program tanıtımına katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Koylu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Özmen de etkinlikler kapsamında "sağlıkta şiddet" konusuna dikkati çekmek ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı tüm sağlık çalışanlarıyla kutlamak istediklerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

14 mart tip bayrami izmir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
saglik ihtisas universitesi Vural KavuncukutahyaastrazenecaLilly Almanya'ya Türk Başkan Genel Müdür14 mart tip bayrami izmirriskli bebek riskli bebek kongresi prof. dr. mijna haddersBaş Ağrısı Prof. Dr. Derya Uludüz Dünya Baş Ağrısı Derneğiyardimci docentlik doktor ogretim uyesiSağlıkta Ahlak
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.