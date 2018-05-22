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İzmir'in en büyük hastanesinin açılışı bir yıl erkene alındı
Cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olan İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'a yaklaştı
İzmir'in en büyük hastanesinin açılışı bir yıl erkene alındı
22 Mayıs 2018 -
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İzmir'de yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak, Cumhuriyet tarihi boyunca kentte yapılan en büyük sağlık yatırımı olan ve 4 yılda tamamlanması planlanan Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsünde açılış tarihi bir yıl öncesine çekildi.

Bayraklı ilçesi üst kesiminde bulunan 618 bin 896 metrekarelik alanda inşaatına bir yıl önce başlanan çalışmalarda binalar hızla yükseliyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin üçüncü büyükşehir hastanesi olma özelliğine sahip olacak kampüsle aynı zamanda Ege Bölgesi'nin ve İzmir'in ise en büyük sağlık yatırımı hayata geçirilecek. 5 hastaneyi barındıran ana bina dışında, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesiyle hizmet verecek olan kampüste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30'lara yaklaştı.

Hastane 420 poliklinik, 53 ameliyathane, 353 yoğun bakım yatağı, 857 tek kişilik ve 225 çift kişilik odalarıyla hastalarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. 

Günde 71 bin kişinin hizmet alacağı, heliport alanlarının bulunduğu hastanede toplam 6 bin kişi görev yapacak.

Dev hastanenin yapım çalışmalarında 23 vinç kurulurken halen bin 500 işçi inşaatın bir an önce tamamlanması için 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat ter döküyor.

Depreme dayanıklı inşa edilen binalarda yaklaşık bin 302 deprem izolatörü kullanılırken hastanenin tükettiği enerjinin yüzde 30'unu kendisi üretmesi planlanıyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün hizmete girmesiyle kentin sağlıkta altın çağını yaşayacağını söyledi.

İnşaat sahasındaki çalışmaların planlandığından hızla devam ettiğini belirten Salnur, şöyle konuştu:

"15 gün önce fiziki gerçekleşme yüzde 20'lerdeyken şimdilerde ise bu oran yüzde 30'a yaklaştı. Kazı çalışmaları yüzde 91 gerçekleşme oranına ulaştı. Daha önce şehir hastanemizin 2021 yılı başında bitirilmesi planlanmıştı. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla inşallah 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor."

Salnur, projenin tamamlanmasıyla kent genelinde nitelikli hasta yatağı sayısının 10 bine ulaşacağını dile getirdi.

Hem sağlık kampüsü hem de diğer hastane yatırımlarının hayata geçmesiyle İzmir'in sağlık turizmi konusunda gelirlerinin de artacağını vurgulayan Salnur, dünyanın birçok ülkesinden gelen hastaların kentte şifa bulacağını kaydetti.

 

 

Yüklenici firmanın koordinatörü Murat Pektaş da her yönüyle İzmir'e yakışır bir sağlık yatırımını hayata geçirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nü 2020 yılında hizmete açmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Pektaş, ileriki günlerde inşaat alanında çalışan işçi sayısının 4 bin 500'e çıkacağını sözlerine ekledi.

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