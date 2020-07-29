JAMA: Kovid atlatanların dörtte üçünde kalp hasarı

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tekniğiyle yapılan araştırmada, yaşları 45 ile 53 arasında değişen, iyileşmiş 100 Covid-19 hastası incelendi.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre; Bu yetişkinlerin 78'inde, iyileşmelerinden haftalar sonra da kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarında iltihaplanma (perikardit) bulguları tespit edildi.

Araştırmaya katılan hastaların 36’sı, devam eden nefes darlığı ve genel yorgunluk hali bildirdi. 71'inin kan testinde ise kalp kası hasarının işareti olan belirteçlerde (marker) olağan dışı seviyelere rastlandı.

Tüm bu bulgular, yakın zamanda Corona virüsünü atlatan katılımcıların, Covid-19 geçirmemiş kişilere göre kalplerinin daha zayıf attığı ve kalp yetmezliği ile ilişkili başka risk faktörleri gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çalışmanın yazarlarından Frankfurt Üniversitesi Hastanesi kardiyoloğu Dr. Valentina Puntmann da bazı hastaların kalplerinde ciddi sorunlar olabileceğine dikkat çekti. Reuters haber ajansına konuşan Puttman, bu anomalilerin kalıcı sorunlar dönüşebileceğinin altını çizerek, ‘’Kesin kalp yetmezliği gibi tam bir sonuca ulaşmak için doğrudan kanıtımız henüz yok. Ancak diğer viral enfeksiyonların kalbe olan benzer etkileri hakkında öğrendiklerimize dayanarak söylenebilir ki birkaç yıl içinde bunun külfetinin ağır olması gayet mümkün’’ dedi.

Araştırmada, 100 hastadan 67’sinin virüsü evde atlattığına ve sadece 33’ünün hastaneye yatırıldığına, ayrıca katılımcılıların yarısının hastalığı geçireli iki aydan fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kalp kası iltihabı (miyokardit) genellikle viral enfeksiyondan kaynaklanır. Tamamen iyileşme mümkün olabilir. Ancak ağır vakalarda kalbi zayıflatarak yetmezliğe, anormal ritme ve ani ölüme yol açabilir.

Kalp zarı iltihabı (perikardit) ise yine viral enfeksiyondan veya kalp krizinden kaynaklanabilir. En yaygın belirtisi sol omza ve boyna gidebilen keskin göğüs ağrısıdır. Vakaların çoğu hafiftir ve genellikle kendiliğinden iyileşir.