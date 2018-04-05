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JAMA'da araştırma: Orta yaşta servet kaybı öldürebilir!
Yeni yapılan bir araştırma, orta yaşlıların ve yaşlıların, iki yıllık süreçte toplam servetlerinin dörtte üçünü ya da daha fazlasını kaybetmesi halinde, gelecek 20 yıl içinde ölme olasılıklarının yarı yarıya yükseldiğini ortaya koydu
JAMA'da araştırma: Orta yaşta servet kaybı öldürebilir!
05 Nisan 2018 -
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Sonuçları JAMA dergisinde yayımlanan araştırma, orta yaşlıların ve yaşlıların, iki yıllık süreçte toplam servetlerinin dörtte üçünü ya da daha fazlasını kaybetmesi halinde, gelecek 20 yıl içinde ölme olasılıklarının yarı yarıya yükseldiğini ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; Northwestern ve Michigan üniversitelerinin yürüttüğü çalışma, ABD'de 2007'den 2010 başına kadar yaşanan ekonomik krizden sonra yapılan, finansal koşulların, depresyon, tansiyon ve diğer sağlık sorunları gibi kısa süreli yan etkilerine dair araştırmalara odaklanıldı.

YAŞAM BOYU BİRİKTİRDİKLERİNİZİ KAYBETMEK SAĞLIĞI ETKİLİYOR

ABD'de 50 yaş ve üstü 8 binden fazla katılımcının dahil edildiği çalışma çerçevesinde Ulusal Yaşlanma Enstitüsünün Sağlık ve Emeklilik Araştırmasının verileri kullanıldı.


Araştırmada sağlık açısından savunmasız olduğu düşünülen ve birikmişi bulunmayan düşük gelirli orta yaşlılarda da son 20 yılda ölüm riskinin yüzde 67 arttığı gözlendi.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinde görevli Lindsay Pool, son 20 yılda Amerikalıların dörtte birinin servet şoku yaşadığını belirterek "Yaşam boyu biriktirdiklerinizi kaybetmek, uzun dönemli sağlık üzerinde çok derin etkiye sahip" ifadesini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

arastirma orta yas

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9
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.04.2018 12:13:04
Canın yongası olan malı edinmek için her gün işimize gidip onca sıkıntıya katlanmıyor muyuz . Sonuçta da onca emeğin karşılığı kaybedilirse kimileri cinayet işler, kimileri de intihar. Dolandırıcılara karşı işlenen cinayetlerle ilgili bilinen bir istatistik var mı ? Belki yeni Tosuncuk adaylarına uyarı olur.
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