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Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18’i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem imam yapılanması çökertildi. MİT ile Terörle Mücadele ve SİBER Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla deşifre edilen mahrem imamlar arasında, hepsi aktif görevde ve kamuda çalışan 18 öğretmen, biri profesör, biri doçent 2 doktor olduğu öğrenildi.
Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18’i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı
06 Kasım 2020 13:38 - DHA
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FETÖ ankesörlü telefonlar, kuryeler, farklı şehirlerde halka açık alanlarda buluşmak gibi yollarla kripto örgüt üyeleriyle bağlantısını devam ettirmeyi amaçlıyor. Ancak güvenlik güçleri örgütün yeni yöntemlerini deşifre ederek, “mahrem imamlar" adı verilen bu yapılanmayı ortaya çıkartıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Terörle Mücadele ve SİBER Daire Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem hizmetler yapılanması çökertildi. Kimlikleri deşifre edilen örgüt üyelerinin 18’inin aktif öğretmenlik yaptığı, 2 kişinin ise doktor olduğu ortaya çıkartıldı. Doktorlardan birinin profesör diğerinin doçent olarak kamu hastanelerinde görev yaptığı belirlendi.

MAHREM İMAMLAR DEVLETTE 
DHA’ya bilgi veren güvenlik uzmanları, örgütün Türkiye’de devlet ve sosyal hayat içindeki gücünü önemli ölçüde kaybettiğini ancak, sayıları az da olsa kamudaki kripto yapılanmasını korumak için yoğun çaba içinde olduğunu belirtti.  FETÖ içinde en önemli görevler arasında kabul edilen mahrem hizmetlerdeki örgüt üyelerin çoğunluğunun ihraç edilmiş ya da açığa alınmış eski kamu çalışanları olduğunu bildiren güvenlik uzmanları, ancak devlet kurumlarında iyi gizlenmiş kriptolara da ulaşılabildiğini belirtti. 

89 MAHREM İMAM 
Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ’nün 89 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 18’i öğretmen, bir profesör bir doçent 2’si doktor toplam 29’unun çeşitli kamu kurum kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara ve 37 şehirde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:

feto imam

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