Janssen Türkiye Genel Müdürü: 'COVID-19 pandemisi, Kanser-21 olarak anılmasın istiyoruz'

135 yıllık köklü geçmişi, 150’den fazla ülkede 42 bin çalışanı ve 25 AR-GE merkeziyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticisi Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi olan Janssen, 22 yıldır Türkiye’de onkoloji & hematoloji, immünoloji, santral sinir sistemi ve pulmoner arteriyel hipertansiyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Janssen Türkiye olarak her bir bireyin, sevdikleriyle geçireceği her günün ne kadar değerli olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Demet Russ, Türkiye’de onkoloji ve hematoloji tedavi alanlarında hastaları sağlıkla buluşturmaya odaklandıklarını söyledi. Russ açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kanser ne yazık ki hızla artan bir hastalık. GLOBOCAN verilerine göre dünyada her yıl 18 milyon kişi kanser tanısı alıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine baktığımızda, Türkiye’de her 100 bin kadından 183’üne, her 100 bin erkekten 259’una kanser teşhisi konuluyor. 2020 yılında da Türkiye’de yaklaşık olarak 230 bin yeni kanser vakası tespit edilmiş durumda. 2020’nin neredeyse başından beri pandemi koşullarının geçerli olduğu göz önüne alınırsa ve bu dönemdeki düşük erken tanı oranlarından yola çıkarak, bu sayının gerçekte çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.”

“2021’in, kanser hastalığındaki vaka artışları nedeniyle bir milat olmasını istemiyoruz”

Demet Russ, özellikle kanser hastaları gibi kronik hastalığa sahip bireylerin, hastanelere gitmekten çekindiği için tedavilerine ara vermek durumunda kaldığını ve pandeminin erken teşhislerin yapılmasında çok önemli bir engel olduğunu vurguladı. Uzmanların, pandemi sonrası kanser vakalarının artacağına yönelik öngörülerine paralel olarak, Janssen Türkiye’nin çözümün bir parçası olmak ve farkındalık yaratmak için çalıştığını söyleyen Russ; “2021’in, kanser hastalığındaki vaka artışları nedeniyle bir milat olmaması için ‘COVID-19, Kanser-21’e dönüşmesin’ diyoruz ve bilinçlendirme çalışmalarımıza bu yaklaşımla devam ediyoruz.” dedi.

Janssen Türkiye kanser hastalarına ve hasta yakınlarına değer katıyor

Janssen Türkiye, hastaların bu zorlu dönemi mümkün olduğunca sorunsuz atlatabilmeleri için sağlık profesyonelleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, hasta odaklı yaklaşımıyla, kanser alanında çalışan 6 dernek ve bir hasta hakları derneğinin oluşturduğu Kanser ve Hasta Hakları Platformu’nun Onko-Van projesine destek olarak, onkoloji hastalarının tedavilerinin aksamamasına ve steril araçlarla hastanelere ulaştırılmasına katkı sağlayan şirketlerden biri oldu.

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin (HAYAD) “Pandemide Kronik Hastalıklarla Yaşamak” isimli YouTube farkındalık projesine de destek sağlayan Janssen Türkiye, kronik hastalıklarla yaşayan bireylerin sorularına cevap bulmalarına yardımcı oldu.

Klinik çalışmalara 2009’dan bu yana yaklaşık 52 milyon dolar yatırımda bulunan Janssen Türkiye, planlanan çalışmaları da dahil olmak üzere yürüttüğü 47 klinik çalışmayla Türkiye’de en çok çalışma yürüten ilk beş ilaç firması arasında yer alıyor. Tüm tedavi alanlarında 200’den fazla merkezin katıldığı klinik çalışmanın da sahibi olan Janssen Türkiye, tedavi alanlarında, bilim insanlarıyla ve sağlık profesyonelleriyle köklü iş birlikleri kurarak, hastaların sağlıklı yaşama hayalini gerçekleştirmek için bütünsel bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

