Janssen Türkiye Genel Müdürü: 'COVID-19 pandemisi, Kanser-21 olarak anılmasın istiyoruz'

135 yıllık köklü geçmişi, 150’den fazla ülkede 42 bin çalışanı ve 25 AR-GE merkeziyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticisi Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi olan Janssen, 22 yıldır Türkiye’de onkoloji & hematoloji, immünoloji, santral sinir sistemi ve pulmoner arteriyel hipertansiyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Janssen Türkiye olarak her bir bireyin, sevdikleriyle geçireceği her günün ne kadar değerli olduğunu çok iyi bildiklerini ifade eden Demet Russ, Türkiye’de onkoloji ve hematoloji tedavi alanlarında hastaları sağlıkla buluşturmaya odaklandıklarını söyledi. Russ açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kanser ne yazık ki hızla artan bir hastalık. GLOBOCAN verilerine göre dünyada her yıl 18 milyon kişi kanser tanısı alıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2018 verilerine baktığımızda, Türkiye’de her 100 bin kadından 183’üne, her 100 bin erkekten 259’una kanser teşhisi konuluyor. 2020 yılında da Türkiye’de yaklaşık olarak 230 bin yeni kanser vakası tespit edilmiş durumda. 2020’nin neredeyse başından beri pandemi koşullarının geçerli olduğu göz önüne alınırsa ve bu dönemdeki düşük erken tanı oranlarından yola çıkarak, bu sayının gerçekte çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.”