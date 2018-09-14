SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japon bilim adamı kendi kendine yaptığı kolonoskopi denemeleri ile Ig Nobel'ine damga vurdu
Harvard Üniversitesinin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"ne bu yıl Japon bilim adamı Akira Horiuchi'nin kendi kendine, oturur pozisyonda kolonoskopi denemelerinden çıkardığı dersleri paylaştığı bilimsel raporu damga vurdu.
Japon bilim adamı kendi kendine yaptığı kolonoskopi denemeleri ile Ig Nobel'ine damga vurdu
14 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

"Önce güldürmek, sonra düşündürmek" amacıyla her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri, Harvard Üniversitesinde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Bu yıl 28'incisi verilen ödüle layık görülenler arasında "insan eti yemenin hiç de besleyici olmadığını" ortaya koyan İngiliz arkeolog, yüksek teknoloji ürünlerini satın alanların kullanma kılavuzunu okumakla uğraşmadığını bulan Avustralyalı ekip ve araç kullanırken yüksek sesle bağırıp küfretmenin etkilerini ölçen İspanyol araştırmacılar bulunuyor.    

Bu yılki ödül törenine Japonya'nın Komagane kentindeki Showa Inan Hastanesinden Akira Horiuchi'nin "Oturur Pozisyonda Kolonoskopi: Kendi Kendine Kolonoskopiden Çıkarılan Dersler" bilimsel raporu damgasını vurdu. Horiuchi, "sakın evde denemeyin" diyerek tanıttığı yönteminin aslında kolonoskopinin ne kadar basit bir işlem olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.  

Törende gerçek Nobel ödülü sahipleri, kazananlara 10 trilyon Zimbabve dolarından oluşan para ödülünü takdim etti. 

Konuşma yapanlara çok sayıda kağıttan uçağın atıldığı törende Harvard Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü mensuplarının yardımıyla "Kırık Kalp Operası" sahnelendi. 

“Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)” dergisi tarafından 28 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananları şöyle:

Tıp Ödülü: Böbrek taşlarını düşürmekte eğlence treni kullanımının etkilerini araştıran Marc Mitchell ve David Wartinger (ABD) 

Antropoloji Ödülü: Bir hayvanat bahçesinde yaptıkları araştırmada kendilerini taklit eden insanları gören şempanzelerin, insanları daha çabuk ve daha iyi taklit edebildiğine ilişkin kanıt toplayan Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc ve Elaine Madsen (İsveç) 

Biyoloji Ödülü: Şarap uzmanlarının sadece koklayarak bir kadeh şarapta minik bir sinek bulunup bulunmadığını fark edeceğini kanıtlayan Paul Becher, Sebastien Lebreton, Erika Wallin, Erik Hedenstrom, Felipe Borrero-Echeverry, Marie Bengtsson, Volker Jorger ve Peter Witzgall (İsveç) 

Kimya Ödülü: Kirli yüzeylerin temizlenmesinde insan tükürüğünün ne kadar etkili olduğunu ölçen Paula Romao, Adilia Alarcao ve merhum Cesar Viana (Portekiz)  

Tıbbi Eğitim: Kendi kendine ve oturur pozisyonda kolonoskopi yöntemi geliştirmek için yaptığı deneyleri "Oturur Pozisyonda Kolonoskopi: Kendi Kendine Kolonoskopiden Çıkarılan Dersler" raporuyla paylaşan Akira Horiuchi (Japonya) 

Edebiyat Ödülü: Yüksek teknoloji karmaşık ürünler satın alanların çok büyük bir kısmının kullanım kılavuzunu okumakla uğraşmadığını gözler önüne seren Thea Blackler, Rafael Gomez, Vesna Popovic ve M. Helen Thompson (Avustralya)  

Beslenme Ödülü: İnsan eti tüketimindeki kalori alımının diğer geleneksel beslenme biçimlerindeki kalori alımından önemli oranda düşük olduğunu hesaplayan James Cole (İngiltere) 

Barış Ödülü: Araç kullanırken yüksek sesle bağırıp küfretmenin sıklığını, motivasyonunu ve etkilerini ölçen Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Serge, Maria-Luisa Ballestar, Jaime Sanmartin, Constanza Calatayud ve  Beatriz Alamar (İspanya)  

Ekonomi Ödülü: Çalışanların kendilerine kötü davranan patronlarına misilleme olarak Vudu bebekleri kullanmasının etkili olup olmadığını araştıran Lindie Hanyu Liang, Douglas Brown, Huiwen Lian, Samuel Hanig, D. Lance Ferris, ve Lisa Keeping (Kanada)  

Ig Nobel Ödülleri

İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor.

Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı.

Ig Nobel Ödülleri, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Bilim Ödülleri’nin açıklanmasından yaklaşık bir ay önce, eylül ayında veriliyor.

Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.

Ig Ödüllerinin kurucusu Marc Abrahams, her yıl binlerce kişinin ödül için başvuruda bulunduğunu ifade ediyor. 

Anahtar Kelimeler:

ig nobel odulleri akira horiuchi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
prostat kanseri üroonkoloji derneği başkanı sinan sözen Faith Canter idrar bilim insanlari75. yil devlet hastanesi kadın doğum kürtajokul kazası çocuk burun kanaması düşme turnike turk noroloji dernegi beyin damar hastaliklari 2. turkiye inme akademisibülent ecevit üniversitesi tıp fakültesi akreditasyonesogü tıp fakültesi prof. dr. kemal senocakoftalmoloji vsy biotechnologykayseri şehir hastanesi Türk Uyku Tıbbı Derneği hikmet yılmaz buerger Tromboanjitis obliterans Selim Fındıkkıran morg hastane cenaze ayse ozgel ummu akatlenfoma hoçkin Prof. Dr. İhsan Karadoğannamık kemal üniversitesi pardus sepsis tedavi yontemleri yogun bakim uniteleri turk dahili ve cerrahi bilimlervaris tedavikardiyoloj koroner fizyoloji bilgisayarli tomografiig nobel odulleri akira horiuchikamu hastaneleri genel muduru prof. dr. murat alper seher celikbati nil virusu hacettepe universitesi prof. dr. murat akova
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.