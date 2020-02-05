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Japon bilim insanları araştırması: Virüs her iki kişiden birine başta semptom göstermeyen bir hasta tarafından bulaştırılmış olabilir
Japon bilim insanları, korona virüsünün her iki taşıyıcıdan birine, başta semptom göstermeyen hastalar tarafından bulaştırılmış olabileceğine dikkat çekti
Japon bilim insanları araştırması: Virüs her iki kişiden birine başta semptom göstermeyen bir hasta tarafından bulaştırılmış olabilir
05 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Koronavirüsü nedeniyle panik yaşanan ülkelerden biri olan Japonya’da bilim insanları öldürücü virüs ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Hokkaido Üniversitesinden Profesör Hiroshi Nishiura liderliğindeki araştırma ekibi, Çin dahil virüsü incelemeye devam eden ülkelerden 52 hastanın verilerini analiz etti. Virüsün kuluçka döneminde bile yayılmaya devam ettiğini ortaya koyan çalışmaya göre, korona virüsü taşıyan her 2 kişiden birine, virüsün başta semptom göstermeyen bir hasta tarafından bulaştırılmış olabileceği saptandı.

Kuluçka süresi sanılandan kısa

Bilim insanları, virüsün vücuda girmesi ile belirgin belirtiler gözlenmesi arasında geçen zaman olarak adlandırılan kuluçka süresini de eldeki veriler ışığında mercek altına aldı. Buna göre, daha önce 5 gün olarak bildirilen kuluçka süresinin, ortalama 3.8 gün olduğu saptandı.
Çalışmanın küçük bir denek grubunu baz almasına rağmen önemli olduğunun altını çizen bilim insanları, yaşlı ve belirgin hastalığı bulunan kişilerin virüsten korunmaları için tıbbi bir çerçeve çizilmesinin önemine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus japonya profesor hiroshi nishiura

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