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Japon doktorlar koronavirüse karşı astım ilacıyla tedavi yöntemi geliştirdi
Japon doktorlar, bir astım ilacının zatürre geliştiren koronavirüsü hastalarının semptomlarını hafifletmede etkili olduğunu açıkladı
Japon doktorlar koronavirüse karşı astım ilacıyla tedavi yöntemi geliştirdi
04 Mart 2020 - İHA
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TOKYO - Japon doktorlar, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüsünün tedavisine dair umut olabilecek bir çalışmaya imza attı.

Japonya resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kanagawa eyaletindeki Ashigarakami Hastanesi'nden doktorlar, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess yolcu gemisinden enfekte olan hastaları tedavi etti. Tedavi sürecine dair sonuçları Japon Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin web sitesinde yayınlayan ekibin aktardığına göre, üç hastaya bağışıklık sistemi üzerinde etki eden "Ciclesonide" adlı bir astım ilacı verildi. 65 yaş üzeri olan ve oksijen desteği alan hastalar, durumlarının ciddi olmasına rağmen iyileşme gösterdi. Hastalardan 73 yaşındaki bir kadının, semptomlarında azalma görülmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Araştırmalar sürecek

İlacı Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden bilgi aldıktan sonra kullandığı öğrenilen ekip, ilacın akciğerlere ulaşarak iltihaplanmayı azaltmada etkili olabileceğini tahmin ediyor. İlacın etkinliği ise, diğer tıbbi kurumlarla gerçekleştirilecek detaylı çalışmaların ardından kesinleşecek.

İlk değil

Henüz kesin tedavisi bulunmayan korona virüsü ile ilgili daha önce benzer bir çalışmaya imza atan farklı bir Japon araştırma ekibi, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların korona virüsü kaynaklı zatürre belirtilerini geriletebileceğini açıklamıştı. Etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın da korona virüsü tedavisinde kullanılabileceği gündeme gelmişti.

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