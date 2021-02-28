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Japon ilaç firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.
Japon ilaç firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
28 Şubat 2021 18:31 -
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Japon ecza firması Takeda, ABD’li biyoteknoloji firması Novavax’ın ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

Takeda’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li Novavax’ın Kovid-19 aşısı bu yıl ülke içinde 20 yaş üzeri 200 gönüllüye uygulanacak.

Aşıyı bu yılın ikinci yarısında üretmeyi hedeflediğini kaydeden Takeda, 250 milyondan fazla doz üretme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Firma, ABD’li Moderna’nın Kovid-19 aşısının halihazırda klinik testlerini de Japonya'da yürütüyor.

Moderna üretimi aşı Japonya'dan onay alması halinde Takeda, 50 milyon doz Moderna aşısını ithal ederek ülke içi dağıtımını sağlayacak.

Toplam 310 milyon aşı sipariş edildi

Hükümet toplam 310 milyon aşının BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin toplam nüfusu için aşı tedariki hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:

takeda novavax kovid-19

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