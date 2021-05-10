Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşı vurulmasını hedefliyor.
Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
10 Mayıs 2021 13:30 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında Başbakan Suga Yoşihide, halihazırdaki aşı vurulma oranını 3 katına çıkarmayı planlıyor.

Düzenlediği basın toplantısında Suga, salgınla mücadele kapsamında günlük 1 milyon kişinin aşı vurulması için planlamaların yapıldığını açıkladı.

Günlük 1 milyon aşı oranıyla Japonya'da 16 yaş üstü her kişinin, aşının iki dozunu da yedi ay içerisinde vurulmuş olacağı hesaplanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar ülkede en az bir doz aşı vurulan kişi sayısı 3 milyonu geçti. Bu oran toplam nüfusun yüzde 2'sine denk geliyor.

Şubat ayında Pfizer aşısını resmen onaylayan bakanlığın bu ay içerisinde Moderna aşısını da resmen onaylaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

japonya alginla mucadele

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.