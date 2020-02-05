Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya karantina süresini azaltıyor
Japonya'da hükümet, Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Japon vatandaşlarının karantina süresinin 10 güne düşürüleceğini açıkladı
Japonya karantina süresini azaltıyor
05 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TOKYO - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve farklı ülkelerde yayılmaya devam eden korona virüsü ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Daha önce Wuhan'a gönderilen üç uçakla 565 vatandaşını bölgeden tahliye eden Japonya, söz konusu vatandaşlarının karantina süresinin kısaltılacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün kuluçka süresinin tahmin edilenden kısa olarak 2-11 gün arasında olduğunu açıklamasının ardından gelen karara göre, Wuhan'dan getirilen kişiler 2 hafta yerine, 10 gün karantinada tutulacak.

Bir test daha uygulanacak

Wuhan'daki vatandaşlarını kademeli olarak bölgeden tahliye eden Japonya, virüs taşıyıp taşımadıkları fark etmeksizin, Çin'deki karantina bölgesinden getirilen herkesin tedbir amaçlı 14 gün gözetim altında tutulacağını açıklamıştı.

Son karara göre 10 güne düşürülen karantina süresinin sonunda, gözetim altındaki kişilere bir kez daha virüs testi uygulanarak negatif sonuç veren kişilerin karantinadan ayrılmasına izin verilecek.

 

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan japonya dunya saglik orgutu koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.