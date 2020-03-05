Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya koronavirüs için OHAL ilan etmeye hazırlanıyor
Japonya Başbakanı Shinzo Abe muhalefet partisi liderleri ile bir araya gelerek korona virüsü ile mücadele kapsamında gerekebilecek olası bir OHAL ilanı konusunda destek istedi
Japonya koronavirüs için OHAL ilan etmeye hazırlanıyor
05 Mart 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TOKYO - Japonya'da hükumet sert tedbirlerle koronavirüsü ile mücadele etmeye çalışırken Japonya Başbakanı Shinzo Abe muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya geldi. Vak'a sayısının bini geçtiği ülkede yeni önlem arayışlarını sürdüren Başbakan Abe, gerekli olması halinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilmek için muhalefetten yasal zemin konusunda destek istedi. Önümüzdeki 1-2 haftanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Abe, "OHAL ilanına gerek kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla yetki

Olası bir OHAL ilanının Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve bölge valilerine virüsle mücadele kapsamında daha fazla yetki sağlayacağı kaydedilirken kamu otoritelerinin, market benzeri ticari işletmelerin çalışma saatlerini sınırlandırma gibi önlemler alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca olası OHAL adımının ardından yetkililerin ülkedeki bina ve arazilerin, sahiplerinin izni gerekmeksizin tıbbi amaçlarla kullanabileceği belirtiliyor. Muhalefet partilerinin yasal düzenleme için hükümet ile iş birliği yapması beklenirken, konunun önümüzdeki günlerde Mecliste gündeme geleceği ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

japonya koronavirusu shinzo abe ohal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.