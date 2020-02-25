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Japonya koronavirüs nedeniyle J ligi erteledi
Japonya'nın profesyonel futbol ligi J Lig, korona virüsünün yayılma riski nedeniyle önümüzdeki 3 hafta boyunca oynanacak tüm maçları erteleme kararı aldı
Japonya koronavirüs nedeniyle J ligi erteledi
25 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona Virüsü, Japonya'da endişe yaratmaya devam ediyor. Ülkenin profesyonel futbol ligi olan J Lig, önümüzdeki günlerde oynanacak maçları korona virüsü riski nedeniyle erteleme kararı aldı. J Lig Başkanı Mitsuru Murai, bugün düzenlediği basın toplantısında 15 Mart'a kadar yapılması planlanan 94 maçın hepsinin erteleneceğini duyurdu. Murai toplantıda, virüsün yayılmasını önleme çabalarına mümkün olan en fazla katkıyı sağlayacaklarını da ifade etti.

Ertelenen karşılaşmaların J1, J2 ve J3 kategorilerindeki maçlar olduğu belirtildi.

Virüs kaynaklı ilk erteleme

Daha önce 2011'de ülkede meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından maçlarını iptal eden J Lig, ilk kez bir virüs tehdidi karşısında musabaka erteledi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı bir etkinlik başta olmak üzere, ülke genelindeki bazı etkinlikler korona virüsü nedeniyle iptal edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

futbol ligi j lig

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