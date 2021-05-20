Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.
Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
20 Mayıs 2021 10:01 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya, Kovid-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.

Bu kapsamda son iki haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.

Anahtar Kelimeler:

japonya kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.