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Japonya tedbiri elden bırakmıyor, kış oyunları iptal edildi
Japonya’da zihinsel engelli sporcuların mücadele edeceği kış oyunları, koronavirüsü endişesi nedeniyle iptal edildi
Japonya tedbiri elden bırakmıyor, kış oyunları iptal edildi
18 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsü nedeniyle endişeli günler geçiren Japonya, virüs tehdidi nedeniyle bir etkinliği daha iptal etme kararı aldı. Cuma günü Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da başlaması planlanan zihinsel engelli sporcuların yarışacağı "Japonya Ulusal Kış Oyunları" etkinliğinin iptal edildiği açıklandı.

Risk nedeniyle iptal edildi

Üç gün sürmesi beklenen etkinliği iptal etme kararı alan organizatörlerin, Japonya'nın farklı eyaletlerinde korona virüsü vakalarının bildirildiği son günlerin ardından, etkinliğe katılacak sporcuların ve başka bölgelerden toplu taşıma ile müsabakaları izlemeye gelecek ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak üzere böyle bir karar aldığı belirtildi.

4 yılda bir düzenlenen şampiyonaya ilk kez bu yıl ev sahipliği yapacak Hokkaido'ya müsabakalar için 650 sporcunun gelmesi bekleniyordu. Şimdiye dek Hokkaido'da 2 korona virüsü vakasının tespit edilmesinin, etkinliğin iptalinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Dün de Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı törenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus japonya japonya ulusal kis oyunlari

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