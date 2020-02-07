Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya ve Güney Kore'de koronavirüs vakaları artıyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 41 vaka daha tespit edildi
Japonya ve Güney Kore'de koronavirüs vakaları artıyor
07 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Kyodo'da yer alan habere göre, Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 61'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşları 20 ila 80 olan yeni teşhis konulan 21 Japon, 8 Amerikalı, 5'er Avustralyalı ve Kanadalı, 1'er Arjantinli ve İngiliz'in, Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'daki hastanelerde tedavi altına alınacağı belirtildi.

Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülmesiyle ülkedeki vaka sayısı 24'e yükseldi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 28 yaşında bir Güney Korelide daha virüse rastlandığı ve ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısının 24'e çıktığı bildirildi. 

Virüs teşhisi konmadan önce karantina altında olduğu ifade edilen hastanın başkent Seul'deki hastaneye nakledildiği belirtildi. 

Ayrıca enfekte olan kişilerle temas ettikleri düşünülen bin 386'dan kişiden 264'ünün testler için karantinada olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

karantina koronavirus japonya guney kore

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.