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Japonya ve Singapur'da yeni corona virüsü vakaları
Japonya ve Singapur'da toplam 3 kişide daha 'yeni tip corona virüs (2019-nCoV)' vakalarına rastlandığı bildirildi
Japonya ve Singapur'da yeni corona virüsü vakaları
24 Ocak 2020 - AA
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ANKARA-  Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevre ülkelerde de yeni vakalar görüldü.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Sağlık Bakanlığı ülkedeki 2. vakanın ortaya çıktığını bildirdi. Bakanlık, Vuhan'dan Japonya'ya tatile gelen 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın başkent Tokyo'da tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Söz konusu kişinin beraber seyahat ettiği 2 aile üyesiyle yaklaşık 20 kişinin tedbir amacıyla Japonya'daki sağlık merkezlerinde müşahede altında alındığı ve bu kişilerde henüz herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

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Japonya'da doğrulanan ilk yeni tip koronavirüs vakasına, bu ayın başında rastlanmış ve virüs, Vuhan ziyaretinin ardından Japonya'daki evine dönen bir Çinlide tespit edilmişti.

Singapur'da 2 yeni vaka daha

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede dün tespit edilen ilk vakanın ardından bugün de 2 kişiye hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakalardan ilkinin, dün hasta olduğu tespit edilen, 21 Ocak'ta ailesiyle Çin'in Wuhan kentinden Singapur'a gelen 66 yaşındaki Çinli adamın 37 yaşındaki oğlu olduğu, diğerinin ise 20 Ocak'ta Vuhan'dan gelen 53 yaşındaki Çinli bir kadında görüldüğü aktarıldı

Açıklamada, hastalara yapılan testlerin sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdıklarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Böylece hastalık şüphesiyle şimdiye dek 44 kişinin müşahede altına alındığı ülkede doğrulanan vaka sayısı 3'e ulaştı.

Testlerde, koronavirüse rastlanmayan 13 kişi daha önce hastanelerden tabucu edilmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan corona virus

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