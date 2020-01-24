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Japonya ve Singapur'dan sonra corona virüsü Hindistan'da görüldü
Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, Suudi Arabistan'ın güneyindeki bir hastanede çalışan Hintli bir hemşirede, corona virüsünün tespit edildiğini açıkladı
Japonya ve Singapur'dan sonra corona virüsü Hindistan'da görüldü
24 Ocak 2020 - İHA
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YENİ DELHİ - Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan bir hastanede, corona virüsünün Hintli bir hemşirede görüldüğü tespit edildi. Hindistan Dışişleri ve Parlamento İlişkileri Bakan Yardımcısı Vellamvelly Muraleedharan, yaptığı açıklamada Corona virüsünün saptanan ve karantinaya alınan hemşirenin Aseer Ulusal Hastanesinde tedavi altına alındığını ve iyi iyileştiğini de sözlerine ekledi.

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Suudi Arabistan ise şu ana kadar Corona virüsüyle ilgili bir vaka olmadığını söyledi. Aynı bağlamda Suudi Arabistan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen yolcuları termal kameralarla taramaya başlayacağını özellikle orta Çin'deki Vuhan kentinden gelen yolcuların odaklanılacağını vurguladı. Ülke başka önleyici tedbirler de alacağını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:

corona virusu hemsire vellamvelly muraleedharan

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