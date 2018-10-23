SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da 'eğitimde eşitsizlik' uygulamasına inceleme başlatıldı
Japonya'da aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların tıp fakültesi sınav sonuçlarının değiştirildiği ortaya çıktı
Japonya'da 'eğitimde eşitsizlik' uygulamasına inceleme başlatıldı
23 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Japonya'da Tokyo Tıp Üniversitesinde, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın adayların sınav sonuçlarının değiştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde inceleme başlatıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Eğitim Bakanlığı, ülkedeki daha fazla tıp fakültesinin, kadın adayların aleyhine sınav sonuçlarını değiştirmiş olabileceğini belirtti.

Eğitim Bakanı Masahiko Shibayama, "Başvuru sahiplerinin ihanete uğramasını ve üniversitelerdeki sosyal güvenin zarar görmesini, son derece hayal kırıklığına uğratan bir durum olarak görüyorum" dedi.

Shibayama, ülke genelindeki tüm üniversitelere, gelecek yılki giriş sınavlarından önce seçim sürecini yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu okulların ismi açıklanmadı.

Amaç; daha fazla erkeğin doktor olması

Bakanlık, ağustos ayında 81 üniversiteye gönderilen soru listesiyle, geçen 6 yıl boyunca tıp fakültelerine giriş sınavlarında başarılı olan ve fakültelere kabul edilen tüm adayların cinsiyetleri ve yaşlarıyla ilgi bilgi vermelerini istemişti.

Tokyo Tıp Üniversitesinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Üniversite ayrıca bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini kabul etmişti.

Anahtar Kelimeler:

japonya masahiko shibayama tokyo tip universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
organ nakli Prof. Dr. Acar Tüzüner yapay organdü tip fakultesi doc. dr. mansur daggulu bobrek tasikirklareli ozan kayaomega-3 Prof. Dr. Ayper Somer cocuk sagligiktü tıp fakültesi Prof. Dr. Süleyman BaykalBERİKA DEMİR SOSYAL MEDYA TIP FAKÜLTESİProf. Dr. İlknur Arslanoğlu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesijan gruber yale-nus universitesi iplik kurtlariakademik ilan akademik personel kütahya sağlık bilimleri üniversitesigebe okulu mersin sehir hastanesiyeni hucre protein kompleksiopr. dr. afsin yaveri opr. dr. rafet tok acik kalp ameliyatijaponya masahiko shibayama tokyo tip universitesisedef hastaligi dr. muge merte-nabız şuayip birinci teletıp Algoloji Prof. Dr. İlhan Öztekinhuseyin gurhanmesane kanseri ürolojirenkli kod hasta yakını tatbikat infertilite başkent üniversitesi ali haberal turgut noyanhepatit sağlık bakanlığı sağlık planısarılık recep tayyip erdoğan saglik hizmeti şehir hastaneleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
24/10-25/10İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve FuarıECZACILIKANKA
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.