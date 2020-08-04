Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

Japonya'da dün itibarıyla 40 bin 929 kişiye bulaşarak bin 31 kişinin ölümüne neden olan corona virüs, ülkede ilk kez evcil hayvanlarda görüldü. İki köpeğe uygulanan Covid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Corona virüsten enfekte olan kişilerin evcil hayvanlarına geçici bakım hizmeti bir sigorta şirketi, köpeklerin Temmuz sonunda Tokyo'daki 2 evden emanet alındığını duyurdu.

Covid-19 bulaşan sahipleri izolasyon altındayken firmanın geçici olarak bakımını üstlendiği köpeklere yapılan testte pozitif sonuca ulaşıldığı öğrenilirken, köpeklerin hiçbir semptom göstermediği ve birinin test sonucunun kısa sürede negatife döndüğü bildirildi.

"EMİN OLMAK ZOR"

Şirket yetkilileri ise virüsün hayvanlara gerçekten bulaşıp bulaşmadığını söylemek için hala erken olduğuna dikkat çekti. Virüsün köpeklerin yalnızca ağzına temas etmiş olabileceği ve durumun polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde pozitif sonuca neden olmuş olabileceği ihtimaline dikkat çeken yetkililer, kesin tanı için yapılacak antikor testlerinin gerekliliğini vurguladı.