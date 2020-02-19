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Japonya'da koronavirüs hırsızlığı, hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı
Koronavirüs endişesi nedeniyle maskelerin kara borsaya düştüğü Japonya’da bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı
Japonya'da koronavirüs hırsızlığı, hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındı
19 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO- Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da hızla yayılmaya devam eden koronavirüsü nedeniyle talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler Japonya’da bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kobe'deki bir hastaneden 6 bin cerrahi maske çalındığı ortaya çıktı. 40 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 TL) değerindeki maskelerin hastanedeki bir odada tutulduğu öğrenilirken, olay ise bir hastane çalışanının bazı kutuların odada olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı. Olayın polise bildirilmesinin ardından konuyla ilgili hırsızlık soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Talep patlaması yaşanmıştı

Koronavirüsünün ülkede yayılmaya başlamasının ardından talep patlaması yaşanan cerrahi maskeler çoğu market ve internet alışveriş platformunda tükenmiş, maske bulabilen tüketiciler ise normalden yüksek fiyatlarla karşılaşmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Japonya hükümeti, üretimi arttırmak adına maske tedarikçilerine destek sağlanacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

wuhan japonya koronavirus cerrahi maske hirsizlik

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