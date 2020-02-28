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Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Japonya'nın Hokkaido Eyaleti Valisi Naomichi Suzuki, bölgede artış gösteren korona virüsü vakaları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklayarak, vatandaşlara hafta sonu dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.
Japonya'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
28 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya'dan, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik kritik bir adım geldi. Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Eyaleti'nin valisi Naomichi Suzuki, bölgede Korona virüsünden enfekte olmuş kişi sayısının artması nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettiklerini söyledi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Suzuki, Hokkaido sakinlerine bu hafta sonu evlerinde kalma çağrısında bulundu.

O bölgeden 66 vaka

Japonya'nın kuzey eyaleti Hokkaido, virüsün ülkede en hızlı yayılım gösterdiği bölgelerden biri olarak biliniyor. Ülke genelinde karantina gemisinden bildirilen 705 vaka dahil tespit edilen toplam 900'ü aşkın vakanın en az 66'sını Hokkaido bölgesinden bildirilen vakalar oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:

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