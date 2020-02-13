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Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm
Japonya'da koronavirüsü teşhisi konulan bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti
Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm
13 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsünden dolayı Japonya'da bir kişi hayatını kaybetti.

80'li yaşlarda olduğu belirtilen kadının, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa eyaletinde hayatını kaybettiği açıklandı. Daha önce koronavirüsü teşhisi konan kadının ölüm nedeninin ise virüsün neden olduğu zatürre olduğu belirtildi.

Hızla yayılıyor

Yokohama'daki karantina gemisinde vaka sayısının bugün 219'a çıktığı Japonya’da, bir taksi şoförü ve bir doktorun da enfekte olduğu anlaşılmıştı. Ülke genelindeki vaka sayısı 250'yi bulurken, son gerçekleşen ölüm ise korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan koronavirus japonya

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