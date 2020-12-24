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Japonya'da kuş gribi alarmı: Bir milyondan fazla tavuk itlaf edilecek
Japonya’da kuş gribi salgını Tokyo yakınındaki Chiba Eyaleti'ne sıçraması sonucu 1 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edilecek
Japonya'da kuş gribi alarmı: Bir milyondan fazla tavuk itlaf edilecek
24 Aralık 2020 13:49 - İHA
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Japonya'da iki yıldan bu yana ilk olarak geçtiğimiz ay Kagawa Eyaleti'nde ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları, bu kez başkent Tokyo'nun çok yakınındaki Chiba Eyaleti'ne sıçradı. Eyalete bağlı Isumi kentindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgınının doğrulandığını açıklayan yerel otoriteler, 1 milyon 16 bin tavuğun itlaf edileceğini duyurdu. Salgından son etkilenen tesis ülkedeki en büyük tesislerden biri olurken, itlaf edilecek kümes hayvanlarının sayısı da rekor nitelikte.

13 eyalette alarm

2018 yılından beri Japonya’da ilk kez geçtiğimiz ayın başlarında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde Fukuoka, Hyogo, Miyazaki, Nara, Hiroshima, Oita, Wakayama, Okayama, Shiga, Kochi ve Tokushima'ya sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı 3 milyonu geçmişti.

Son gelişme ile birlikte 47 eyaleti bulunan Japonya’da salgından etkilenen bölgelerin sayısı 13'e ulaşmış oldu.
 

Anahtar Kelimeler:

kus gribi japonya

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