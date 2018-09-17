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Japonya'da yapılan araştırma kepekli besinlerin tip-2 diyabete yakalanma riskini düşürdüğünü saptadı
Tokyo’daki Toho Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada uykusuzluğun tip 2 diyabet riskini artırdığı belirlendi. İsveç’te 15 yıl süren araştırma ise kepekli besinlerin diyabeti engellediğini ortaya koydu
Japonya'da yapılan araştırma kepekli besinlerin tip-2 diyabete yakalanma riskini düşürdüğünü saptadı
17 Eylül 2018 - Vatan Gazetesi
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Dünya genelinde 450 milyon diyabet hastası var. İlacın yanı sıra doktorların en önemli tavsiyesi sağlıklı bir yaşam tarzı. İki yeni araştırma şeker hastalığı riskinin nasıl düşürülebileceğine dair ipuçları sundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Toho Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmada, bir gecelik uykusuzluğun bile diyabet riskinin bariz şekilde artmasına yettiği belirlendi.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre; araştırma fareler üzerinde yapıldı. Uykusuz bırakılan denek farelerin tansiyonu yükseldi. Yükselen bir başka değer de karaciğerlerindeki trigliserid düzeyi oldu. Trigliserid, kanda bulunan yağlardan biridir. Kandaki trigliserid seviyesinin yüksekliği, diyabete nenen olan insülin direncini de tetikleyebilir. Uykusuzluk aynı zamanda farelerin metabolizmasındaki karaciğer enzimlerinde de değişikliğe neden oldu.

ESMER EKMEK KAZANDI

İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile Danimarka Kanser Araştırmaları Merkezi'nin ortak çalışmasında ise şeker hastalığı bulunmayan yaklaşık 55 bin kişinin beslenme alışkanlıkları büyüteç altına alındı.
Deneklerden, her gün yedikleri kepekli besinlerin listesini yapmaları istendi. Esmer ekmeğin yanı sıra yulaf ezmesi ve müsli karışımları gibi besinler de buna dahil. Tam 
15 yıl sonra ise denekler kontrole tâbi tutuldu. Neticede her gün düzenli olarak kepekli besin tüketenlerin, tip 2 diyabete yakalanma riskinin hayli düşük olduğu saptandı.
Araştırmanın baş yazarı Rikard Landberg, önemli bir noktaya dikkat çekiyor: "Kepekli ürünler söz konusu olduğunda tüm araştırma sonuçları gayet açık: Bugüne kadar yapılan hiçbir araştırmada, bunların insan sağlığına olumsuz etkisi olduğuna dair bir sonuca rastlanmamıştır."

Anahtar Kelimeler:

diyabet seker hastaligi toho universitesi tip fakultesi

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