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Japonya'da yolcu feribotu koronavirüslü hastalara ayrıldı
Ülkedeki koronavirüs vakası sayısının artması üzerine harekete geçen Japonya, bir yolcu feribotunu karantina gemisi olarak kullanılmak üzere hazırlıyor. Gerekli olması halinde, gemi yüzlerce hastaya ev sahipliği yapabilecek
Japonya'da yolcu feribotu koronavirüslü hastalara ayrıldı
06 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Japonya, koronavirüsün daha fazla yayılma ihtimaline karşı önlemleri arttırdı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kiraladığı bir yolcu feribotunun, önlem olarak karantina gemisine dönüştürüldü öğrenildi.

Gerekli olması halinde yüzlerce hastayı ağırlayabilecek şekilde tasarlanan Hakuo adlı gemi, ABD'nin dev uçak gemisi Ronald Reagan'a da ev sahipliği yapan Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü'ne demirledi. Hizmete girmesi halinde ilk olarak 94 yolcuyu ağırlayacağı açıklanan geminin toplam kapasitesi ise yaklaşık 300 olarak açıklandı. Acil durumlarda ise kapasitenin 500 kişiye kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

Bilgisayar ve internet sağlanacak

Geminin karantina amacıyla kullanımı halinde, hastalara tablet bilgisayar ve kablosuz internet erişimi sağlanacağı öğrenilirken, banyo malzemeleri ve diğer ihtiyaçların da gemi personeli tarafından karşılanacağı ifade edildi.
Yemek servisinin de görevlilerce odalara yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

japonya koronavirus feribot karantina

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