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Japonya'daki gemide koronavirüslü hasta sayısı artıyor: 454
Japonya'da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha koronavirüsüne rastlandığı açıklandı
Japonya'daki gemide koronavirüslü hasta sayısı artıyor: 454
17 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü koronavirüsü Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, karantinaya alınan yolcu gemisindeki 99 kişinin daha koronavirüsü taşıdığının tespit edildiği belirtildi. Yeni vakaların 85'ini yolcuların, 14'ünü ise mürettebattın oluşturduğu açıklanırken, enfekte kişilerin 19'unun durumunun ciddi olduğu ve bazılarının yoğun bakım ünitelerinde tedavi edildiği kaydedildi. Son gelişmeler, karantina gemisindeki vaka sayısını 454'e çıkarırken, Japonya genelinde şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı da 513'e ulaştı.

Gemide karantina altındaydılar, tahliyeleri başladı

Çarşamba sona erecek

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından Koronavirüsü taşıdığının tespit edilmesiyle Japonya'da karantina alınan gemide ilk etapta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüs taşıdığı tespit edilen hastalar gemiden sağlık kurumlarına sevk edilirken, gemideki ABD vatandaşları da bu sabah Japonya’dan ayrılan uçakla tahliye edilmişti. Önümüzdeki günlerde Kanada, İtalya ve Hong Kong'un da vatandaşlarını tahliye etmesi beklenirken, karantinanın ise çarşamba son bulacağı belirtiliyor.

Öte yandan Rusya'nın Japonya'da bulunan diplomatları tarafından yapılan açıklamada, karantina gemisinde bulunan 1 Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin karantina altında tedavisine devam edilirken korona virüsü tespit edilen ilk Rus vatandaşı olduğuna dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:

wuhan japonya koronavirus gemi

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