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Japonya'daki karantina gemisinde koronavirüslü hasta sayısı arttı
Japonya’da koronavirüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemideki 10 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 20'ye, Japonya'daki toplam vaka sayısı da 45'e yükseldi
Japonya'daki karantina gemisinde koronavirüslü hasta sayısı arttı
06 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO- Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alındıktan sonra ilk olarak 10 yolcusunda koronavirüsüne rastlandığı açıklanan gemiden kötü haber geldi. İlk 10 kişilik grubun dışında ateş ve öksürük belirtisi gösteren 120 kişi ile Hong Kong'da gemiden inen yolcu ile temas kurdukları değerlendirilen 153 kişiden virüs testleri için örnekler alan sağlık otoriteleri, bugün 10 yolcunun daha enfekte olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Böylece 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile en az 2 hafta karantina altında kalacağı açıklanan gemideki korona virüsü vakası sayısı 20'ye yükseldi.

3 bin 700 kişilik yolcu gemisindeki 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Toplam vaka sayısı artıyor

Japonya Sağlık Bakanlığı, ayrıca öldürücü virüsün son olarak ülkenin tarihi ve turistik kenti Kyoto'da yaşayan bir erkekte görüldüğünü açıkladı. 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen hastanın yakın zamanda Çin'de bulunmadığı, ancak işi nedeniyle turistlerle temas halinde olduğu öğrenildi. Söz konusu şahsın nasıl enfekte olduğu kesin olarak bilinmezken, karantina altındaki gemideki son vakalarla birlikte, Japonya'daki vaka sayısı da 45'e yükselmiş oldu.

Dün 10 kişide rastlanmıştı

Dün de Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altına alınan gemideki yolculara uygulanan virüs testlerinin sonuçları açıklanmış, 10 kişinin korona virüsü taşıdığı duyurulmuştu. Bunun üzerine, 3 bin 700 yolcu ve mürettebatlı gemide karantinanın sürdürülmesine karar verilmişti. Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı gözetim altına alınan gemideki karantinanın, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

japonya yokohama limani koronavirus karantina

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