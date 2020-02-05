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Japonya'daki karantina gemisinden yolcu anlattı: Odalardan çıkışımız yasak
Koronavirüsü şüphesi ile Japonya'da karantinaya alınan gemideki bir yolcu 14 gün süreyle kamaralardan dışarıya çıkmalarına izin verilmeyeceğini belirterek karantina koşullarının iyi olduğunu söyledi
Japonya'daki karantina gemisinden yolcu anlattı: Odalardan çıkışımız yasak
05 Şubat 2020 - İHA
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TOKYO - Japonya’da koronavirüsü şüphesi ile karantinaya alındıktan sonra 10 yolcusunda virüs tespit edilen Diamond Princess adlı gemideki adının saklı tutulması koşuluyla konuşan 30'lu yaşlardaki Japonya vatandaşı yolcu, karantina süreci ile ilgili son bilgileri mahsur kaldığı odadan anlattı.

3 bin 700 kişilik yolcu gemisindeki 10 kişide koronavirüs tespit edildi

Virüs endişesi nedeniyle gemidekilerin kamara dışına çıkışına 14 gün süreyle izin verilmeyeceğini kaydeden yolcu, yemek, su ve genel sağlık problemleri için gereken ilaçlar gibi zorunlu ihtiyaçların gemi personeli tarafından odalara getirildiğini söyledi. Yolcuların zorunlu ihtiyaçlarını verilen telefon numaraları ya da kapı önlerindeki posta kutularına bıraktıkları talep formları ile yetkililere ilettiği öğrenilirken, ayrıca tüm yolculara internet bağlantısı ve daha fazla televizyon kanalına erişim sağlandığı ifade edildi.

Karantina şartları iyi

Adını açıklamak istemeyen yolcu, gemideki personelin yaklaşımı ve hizmet koşulları itibariyle karantina şartlarının iyi olduğu belirtti. Kendisinde virüs belirtisi olmadığını ancak buna rağmen ateş ölçümü yapılarak olası risklerin saptanmaya çalışıldığını kaydeden yolcu, enfekte olmayan kişiler için maske ve hijyen kiti gibi önlemlere ise başvurulmadığını ifade ederek yan kamaradan sürekli gelen öksürük sesinden ise endişe duyduğunu söyledi.

Karantina sürecek

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 yolcuda virüse rastlanmış, daha önce kademeli olarak sonlandırılacağı belirtilen karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus japonya karantina

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