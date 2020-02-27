Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'dan koronavirüs önlemi: Eğitime ara verilecek
Japonya Başbakan Shinzo Abe, korona virüsünün yayılmasını engellemek için tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi gününden itibaren eğitime ara verilmesini isteyeceğini söyledi
Japonya'dan koronavirüs önlemi: Eğitime ara verilecek
27 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TOKYO  - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime ara vermelerini isteyeceğini söyledi. Çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

Kritik iki hafta

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe'nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki vakalar arasında öğrencilerin de olduğu belirtilmiş, virüsün okullarda yayılma ihtimalinin büyük risk teşkil ettiği dile getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:

japonya koronavirus shinzo abe

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.