Japonya'dan koronavirüs önlemi: Eğitime ara verilecek

TOKYO - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü vakalarının giderek arttığı Japonya'da virüsün yayılmasını önlemenin çaresini arayan hükümetten kritik bir adım geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe bugün yaptığı açıklamada, korona virüsünün yayılmasını engellemek için hükümetin Japonya'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerden pazartesi gününden itibaren eğitime ara vermelerini isteyeceğini söyledi. Çocuk bakım evlerinin hizmete ara vermesinin ise istenmeyeceği öğrenildi.

Kritik iki hafta

Abe, bu hafta başında yaptığı konuşmada önümüzdeki 2 haftalık sürecin virüsün yayılmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu söylemiş, Abe'nin sözlerinin ardından ülke genelindeki birçok etkinliğin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştı. Diamond Princess gemisinin yolcuları dışındaki vakalar arasında öğrencilerin de olduğu belirtilmiş, virüsün okullarda yayılma ihtimalinin büyük risk teşkil ettiği dile getirilmişti.